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        Haberler Gündem Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

        Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

        Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 01:06 Güncelleme:
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        Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de '

        HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

        Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

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