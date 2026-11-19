Hatay'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Antakya'da bazı yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle kurtarılırken, belediye ekipleri bölgede tahliye çalışması başlattı
Giriş: 19 Kasım 2026 - 09:24 Güncelleme:
Hatay'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü.
DHA'da yer alan habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı.
Antakya ilçesindeki bazı yollar göle dönerken, evleri ve iş yerlerini su bastı. Su birikintilerinde mahsur kalan bazı araçlar da arızalandı.
Araçlarından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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