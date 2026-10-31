Hatay'ın Antakya ilçesinde köprüden dereye düşen otomobilde 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde köprüden dereye düşen otomobilde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Giriş: 31 Ekim 2026 - 17:14 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.D. (67) yönetimindeki otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu üzerindeki Paşaköy Mahallesi'nde köprüden dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Y.D. ile M.L. ve A.A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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