Heybeliada'da panik! Kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle sürüklendi!

Ana Haber Bülteni - 20 Temmuz 2026 (Emekliler Zamlı Aylıklarını Ne Zaman Alacak?)

Türkiye'nin ve dünyanın gündemini belirleyen sıcak gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un verdiği ifade, bilirkişi raporunda yer alan tespitler ve kamuoyuna yansıyan yeni iddialar ayrıntılarıyla ele... Daha Fazla Göster Türkiye'nin ve dünyanın gündemini belirleyen sıcak gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un verdiği ifade, bilirkişi raporunda yer alan tespitler ve kamuoyuna yansıyan yeni iddialar ayrıntılarıyla ele alındı. Oğuzhan Uğur'un Haluk Levent'e ilişkin açıklamaları ile soruşturmanın hukuki sürecine dair son gelişmeler de değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı. Siyaset gündeminde ise CHP'de yeni parti iddiaları öne çıkıyor. Özgür Özel'in grup toplantısında yeni siyasi oluşuma ilişkin açıklama yapabileceği yönündeki kulis bilgileri, olası senaryolar ve bu gelişmenin Türk siyasetine etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Uluslararası gündemde İngiltere'de yaşanan siyasi değişim dikkat çekti. Keir Starmer'ın Başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından ülkede yaşanan gelişmeler ve bunun İngiliz siyaseti ile Avrupa'ya olası yansımaları ele alındı. Programda ayrıca milyonlarca emeklinin merak ettiği zamlı maaş ödemelerine ilişkin son bilgiler ve ödeme takvimine dair ayrıntılar da izleyicilerle paylaşıldı. Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, siyaset, ekonomi, yargı ve dünyadan öne çıkan son dakika gelişmelerini tüm ayrıntılarıyla aktarıyor. Daha Az Göster