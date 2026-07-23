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        Haberler Gündem Güncel Heybeliada'da panik! Kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle sürüklendi!

        Heybeliada'da panik! Kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle sürüklendi!

        İstanbul Heybeliada'da korku dolu anlar yaşandı. Olayda, Heybeliada Su Sporları Kulübü açıklarında rüzgarın etkisiyle halatları kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle birlikte denize sürüklendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yüzen platformda mahsur kaldılar!

        İstanbul Valiliği’nin kentin geneli için yaptığı olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Adalar’da hareketli dakikalar yaşandı.

        İHA'nın haberine göre Heybeliada Su Sporları Kulübü açıklarında rüzgarın etkisiyle halatları kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle birlikte denize sürüklendi.

        Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgar, Heybeliada'da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

        Heybeliada Su Sporları Kulübü önünde bağlı bulunan yüzen duba, şiddetli fırtınaya dayanamayıp halatlarının kopması sonucu kontrolden çıktı. Dubanın üzerinde bulunan kişiler, sürüklenmenin etkisiyle açık denizde mahsur kalarak panik yaşadı.

        Açık denize doğru sürüklenen kişileri fark eden vatandaşlar ve denizciler tarafından hemen harekete geçildi. Platform üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, yakındaki bir teknenin yardıma gelmesiyle birlikte kurtarıldı.

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