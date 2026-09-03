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        Haberler Gündem İBB Davası’nda Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk hakkında tahliye kararı

        İBB Davası’nda Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk hakkında tahliye kararı

        İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyelerine karar verdi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        İBB Davası'nda 2 kişiye tahliye kararı

        Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam edildi.

        Davanın 75’inci gününde tutuklu kişilerin tahliye talepleri alındı.

        Bu kapsamda Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin adına avukatı Pınar Çengel ile Turgut Hökenek, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç, iş insanı Güldem Şık, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat AŞ Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu’nun beyanları dinlendi.

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        Beyanların tamamlanması sonrasında görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu 53 sanığın da tutukluluk hâlinin devamını istedi.

        Baş başa müzakereye çekilen mahkeme heyeti ardından ara kararları açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklardan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyelerine karar verdi ve yargılamayı 7 Eylül Pazartesi'ye erteledi.

        Heyetin ara kararları açıklamasının ardından tutuklu sanıklardan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın sinir krizi geçirdiği görüldü.

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        #İBB davası
        #Ekrem İmamoğlu
        #hasberler
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