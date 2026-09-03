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        Haberler Gündem İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davası: Mahkemede görüntü çekenlere soruşturma başlatıldı

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davası: Mahkemede görüntü çekenlere soruşturma başlatıldı

        İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davasının duruşmasında görüntü çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 23:00 Güncelleme:
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        Mahkemede görüntü çekenlere soruşturma başlatıldı

        Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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        #İBB davası
        #mahkeme
        #haberler
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