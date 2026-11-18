Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Giriş: 18 Kasım 2026 - 00:27 Güncelleme:
Iğdır'da Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi'nde seyreden motosiklet, kamyonetle çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, motosikletten düşen Yusuf Ensar Ürtekin ve Emre Anar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre, ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf Ensar Ürtekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Anar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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