Iğdır'da Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi'nde seyreden motosiklet, kamyonetle çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, motosikletten düşen Yusuf Ensar Ürtekin ve Emre Anar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre, ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf Ensar Ürtekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Anar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.