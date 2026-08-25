İnanılmaz kaza! Heyelanda yükselen asfalta çarptı!

Adıyaman’ın Besni ilçesinde daha önceden heyelanın olduğu yolda bir otomobil kontrolden çıkarak yükselen asfalta çarptı.

İHA'nın haberine göre Gölbaşı istikametinden Besni yönüne ilerleyen M.D. idaresindeki otomobil, Besni ilçesi Şahintepesi mevkiinde daha önce yaşanan heyelandan dolayı bozuk olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu heyelanda yükselen asfalta çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.