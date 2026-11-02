İş insanı Nevzat Aydın'ı tehdit eden 7 şüpheli tutuklandı

İş insanı Nevzat Aydın'ın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kendisini "Çirkinler" suç örgütünün üyesi olarak tanıtan bir kişinin Aydın'dan 1 milyon avro istediği ve parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

1 MİLYON AVRO İSTEDİLER

Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında bir mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliğine şikayette bulundu.

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Aydın, kendisini "Çirkinler" suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin 1 milyon avro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ ARDINDAN TEHDİT EDİLDİ

Tehditlerin, oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkmasının ardından başladığını belirten Aydın, oğlunun seremoniye katılması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerden sonra hedef alındığını ifade etti.

Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkında şikayet hakkını saklı tuttuğunu da belirtti.

OPERASYONDA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Nevzat Aydın'ın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

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İlk operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. 31 Ekim'de düzenlenen operasyonla 4 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında 18 yaşından küçük bir kişinin de bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.