Isparta'da Şehit Hasan Hüseyin Gül İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri Hatice Civan'ın rehberliğinde yürütülen çalışma kapsamında, atık yağların lavabolara dökülmesini önlemek amacıyla aileleriyle birlikte harekete geçti.

Evlerinde plastik şişelerde biriktirdikleri atık yağları okula getiren öğrenciler, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturdu. Toplanan yağların belediye ekiplerine teslim edilerek biyodizel üretiminde kullanılması planlanıyor.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, kent genelinde 438 okulda yaklaşık 74 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden birinin yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Ocak, "Çevre ve doğa, hepimizin sahip çıkması gereken en önemli unsurdur. Gençlerimizde ve çocuklarımızda bu farkındalığı ne kadar artırabilirsek ülkemize ve geleceğimize o kadar sahip çıkmış oluruz" dedi.

Okullarda sıfır atık bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ocak, öğretmenlerin ve belediyenin desteğiyle çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sınıf Öğretmeni Hatice Civan da Fen Bilimleri dersi kapsamında atık yağların geri dönüşümüne dikkati çekmek istediklerini söyledi.

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Daha önce kağıt, plastik ve pil atıklarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Civan, "Sıvı yağların lavabolara döküldüğünde kanalizasyon sistemlerine, toprağa ve suya ne kadar büyük zararlar verdiğini öğrencilerimize aktardık. Çocuklarımız ve velilerimiz konuyu çok çabuk benimsedi. Evlerde biriken yağlar toplanarak belediyemize teslim edilecek ve biyodizele dönüştürülerek doğaya zarar vermeden enerjiye kazandırılacak" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler de atık yağların çevreye zararlarını öğrendiklerini, doğayı ve hayvanları korumak için evlerinde yağ biriktirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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Isparta genelinde bu yılın 11 ayında yaklaşık 213 ton atık yağ toplandı. Toplanan yağlar, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırıldı.