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        Haberler Gündem Güncel İBB Spor İstanbul'un "Tarihi Yarımada Bisiklet Turu" pazar günü gerçekleştirilecek

        İBB Spor İstanbul'un "Tarihi Yarımada Bisiklet Turu" pazar günü gerçekleştirilecek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, 11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Yaklaşık bin bisikletlinin pedal çevireceği 19 kilometrelik tur, İstanbul'un eşsiz tarihi mirasını sporla buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        İstanbul bu pazar tarihe pedal çevirecek
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından fiziksel aktiviteyi teşvik etmek, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir, çevreci bir şehir yaşamına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

        11 Ekim Pazar günü Yenikapı Bisiklet Evi'nden start alacak etkinlikte, yaklaşık 1.000 bisiklet tutkunu Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde bir araya gelecek. Start öncesi katılımcılara bisiklet bakım desteği sağlanacak. Tur için kayıt yaptıran tüm sporseverlere etkinliğe özel katılımcı tişörtü, parkuru başarıyla tamamlayanlara ise günün anısına özel anı madalyası ve gıda paketi takdim edilecek.

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        Yenikapı Bisiklet Evi önünden saat 09.00'da başlayacak ve 1 saat 30 dakika sürmesi planlanan 19 kilometrelik tur, katılımcılara İstanbul'un simge yapılarının gölgesinde pedal çevirme fırsatı sunacak. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu için yollar trafiğe kapatılmayacak, katılımcılar güvenlik önlemleriyle birlikte şehrin tadını çıkaracak.

        Sahil şeridinden Haliç kıyılarına, Balat'ın renkli sokaklarından Gülhane Parkı ve Sultanahmet Meydanı’na uzanan rota; Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Mısır Çarşısı gibi kentin dünya mirası anıtlarını kapsayacak. Katılımcılar ayrıca turun en özel duraklarından biri olan Sultan III. Ahmet Çeşmesi önünde verilecek fotoğraf molasında bu tarihi anı ölümsüzleştirecek.

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        Yarış gününde güneşli bir hava beklenirken, sıcaklığın en düşük 17, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor. 19 kilometrelik parkurun detaylı güzergâhı da şu şekilde olacak:

        Tur, Yenikapı Bisiklet Evi önünden start alacak. Sahil hattı üzerinden Kumkapı ve Çatladıkapı Geçidi yönünde ilerleyen bisikletliler, Sirkeci ve Eminönü’ne ulaşacak. Ardından Unkapanı, Cibali ve Fener güzergâhını takip ederek Balat’a varacak olan konvoy, Balat'tan dönüş yaparak aynı hat üzerinden yeniden Sirkeci'ye yönelecek.

        Buradan Gülhane Parkı'nın sahil girişine yönelecek katılımcılar, parkın içinden geçip tramvay çıkışından Sultanahmet yönüne devam edecek. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya çevresine ulaşan bisikletliler için Sultan III. Ahmet Çeşmesi önünde fotoğraf molası verilecek.

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        Molanın ardından Küçük Ayasofya Caddesi ve Aksakal Sokak üzerinden Kennedy Caddesi’ne bağlanılarak Çatladıkapı ve Kumkapı sahil hattı takip edilecek ve tur, başlangıç noktası olan Yenikapı Bisiklet Evi önünde tamamlanacak.

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