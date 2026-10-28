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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        İstanbul'da 29 Ekim'de bu yollara dikkat!

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları' nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

        Açıklamada, 29 Ekim 2026 Perşembe günü, saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

        Kapanacak yollar (Saat 05.45-program bitimi):

        - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

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        - D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

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        - Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

        - Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

        - Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

        - Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

        Alternatif güzergahlar:

        - Turgut Özal Millet Caddesi,

        - Fevzipaşa Caddesi,

        - Atatürk Bulvarı,

        - D100 Karayolu,

        - O-3 Hal Yolu

        *Fotoğraf: DHA arşiv

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