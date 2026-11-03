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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da balkonu çöken 4 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul'da balkonu çöken 4 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 34 yıllık 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökmenin etkisiyle alt katlardaki balkonlarda da hasar oluşurken, 17 dairenin bulunduğu apartman tedbir amaçlı tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        İstanbul'da balkonu çöken bina tahliye edildi
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        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde balkonu çöken bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Olay, Sümer Mahallesi Merv Caddesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. 1992 yılında yapılan binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu, aşağı düşen parçalar, alt katlardaki balkonların da zarar görmesine neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. 17 dairesinin bulunduğu öğrenilen bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, binada yaşayan kişilerin konaklaması için yer tahsis edildi.

        Bina çevresinde demir levhalarla güvenlik önlemleri alınırken sokak geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından binadan alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardından yapının durumuna ilişkin karar verileceği öğrenildi.

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        Binada yaşayan Gürcan Ersoy, "Çok şükür can kaybımız yok. Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık. Binanın en üst katındaki çatı kısmı uzun süredir eğik duruyordu. Çatı kısmından tamamen düşmüş, bütün balkonları aşağıya alarak her yer bir anda tuğla oldu. Çatı kısmında yıllardan beri eğiklik vardı. Çatı çökünce balkonlarda tek tek yıkıldı. Allahtan aşağıda insan yoktu. Can kaybı olmadı. 30-40 senelik bina. Demirler yıpranmış, eskimiş. Gözümüzle gördük. Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yoktu" dedi.

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