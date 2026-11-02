İzmir'de 3 bina tahliye edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliğini sağlayan ekiplerin incelemesi sonucu yakında bulunan ve 2'şer kattan oluşan 3 binada oturan 14 kişi, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu kişilerden bazıları akrabalarının evlerine giderken bazıları ise belediye sosyal tesisiyle otele yerleştirildi. Bölge ise risk nedeniyle güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Lokal bir toprak kayması olduğu, tehlike nedeniyle tahliye edilen binaların temelinde herhangi bir kayma bulunmadığı, toprak kaymasına neden olan inşaat yapan firmanın istinat duvarı yapacağı, ardından yapılan kontroller sonrası vatandaşların yeniden evlerine yerleştirileceği öğrenildi.