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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de şezlong tartışması: 1 gözaltı

        İzmir'de şezlong tartışması: 1 gözaltı

        Adalet Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde şezlong yeri yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 01:58 Güncelleme:
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        İzmir'de şezlong tartışması: 1 gözaltı
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        İzmir'in Seferihisar ilçesindeki plajda çıkan şezlong tartışması sonrası 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        DHA'nın haberine göre Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "03.07.2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, İzmir ili Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana gelen olayla ilgili olarak; A.A. isimli şahsın, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen Nefret ve Ayrımcılık suçu kapsamında işlem yapılmış olup, şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #SEFERİHİSAR
        #haberler
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