İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

AA'nın haberine göre operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, aranan 16 yaşındaki şüpheli de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.