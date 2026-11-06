İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İzmir Karşıyaka'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 06 Kasım 2026 - 03:45 Güncelleme:
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
AA'nın haberine göre operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, aranan 16 yaşındaki şüpheli de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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