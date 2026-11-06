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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        İzmir Karşıyaka'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 03:45 Güncelleme:
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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        AA'nın haberine göre operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan, aranan 16 yaşındaki şüpheli de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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