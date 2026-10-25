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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir’de imalathaneye silah operasyonu: 3 gözaltı

        İzmir’de imalathaneye silah operasyonu: 3 gözaltı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde silah imalatı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve bin 790 fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 08:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İmalathaneye operasyon: 3 gözaltı

        İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde, silah imalatı yapılan iş yerine polis tarafından düzenlenen operasyonda 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve 1790 fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Edinilen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir imalathaneyi mercek altına aldı.

        İmalathaneye polis tarafından düzenlenen operasyonda, 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi, 1790 tabanca fişeği, 7 kırmızı noktalı optik nişangah ve tabanca gövdesi üretiminde kullanılan döküm kalıbı ele geçirildi.

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        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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