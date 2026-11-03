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        Haberler Gündem Çevre İznik Gölü'nde yakalandı: 2 metre, 65 kilo

        İznik Gölü'nde yakalandı: 2 metre, 65 kilo

        İznik Gölü'nde 2 metre uzunluğunda, 65 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        İznik Gölü'nde yakalandı: 2 metre

        İznik Gölü'nde balıkçılık yapan Hüseyin Sakarya, balık avlamak için tekneyle göle açıldığında yayın balığı yakaladı.

        Ağırlığı nedeniyle balığı tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 2 metre uzunluğundaki balığı tekneye almayı başardı.

        Tekneyle kıyıya çıkarılan 65 kilogram ağırlığındaki yayın balığı vatandaşlardan ilgi gördü.

        Bölgeye gelen vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.

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        #bursa haberleri
        #İznik Gölü
        #yayın balığı
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