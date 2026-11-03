İznik Gölü'nde yakalandı: 2 metre, 65 kilo
İznik Gölü'nde 2 metre uzunluğunda, 65 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı
Giriş: 03 Kasım 2026 - 18:50 Güncelleme:
İznik Gölü'nde balıkçılık yapan Hüseyin Sakarya, balık avlamak için tekneyle göle açıldığında yayın balığı yakaladı.
Ağırlığı nedeniyle balığı tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 2 metre uzunluğundaki balığı tekneye almayı başardı.
Tekneyle kıyıya çıkarılan 65 kilogram ağırlığındaki yayın balığı vatandaşlardan ilgi gördü.
Bölgeye gelen vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.
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