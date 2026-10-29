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        Haberler Gündem Jeoloji mühendisi Ramazan Demirtaş, peribacalarındaki çöküğün nedenlerini Habertürk'e anlattı

        Jeoloji mühendisi Ramazan Demirtaş, peribacalarındaki çöküğün nedenlerini Habertürk'e anlattı

        Peribacalarında meydana gelen göçüğün ardından gözler bölgedeki kaya yapılarına çevrildi. Habertürk'e konuşan Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, meydana gelen çöküğün olası nedenlerini değerlendirerek aşırı yağışların, kaya çatlaklarının ve sıcaklık değişimlerinin bu süreçteki etkisini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 16:41 Güncelleme:
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        Peribacalarındaki çöküğün sebebi ne?

        Peribacalarında meydana gelen göçüğün nedenleri merak konusu oldu. Habertürk'ten Dilek Gül'e konuşan Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, bölgede herhangi bir deprem yaşanmadığına dikkat çekerek meydana gelen çöküğün aşırı yağışlardan kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Peribacalarını oluşturan kaya yapılarındaki kırık ve çatlakların zaman içinde genişlediğini belirten Demirtaş, yağışlar ve sıcaklık değişimlerinin kaya bloklarının kaymasına yol açabildiğini ifade etti.

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        AŞIRI YAĞIŞLAR KAYA BLOKLARINI HAREKETE GEÇİREBİLİYOR

        Peribacalarını oluşturan tüflerin arasında sert ve yumuşak tabakalar bulunduğunu belirten Dr. Demirtaş, bölgenin genel olarak kaya düşmesi riski taşıdığını söyledi. Yaşanan çöküğün büyük kaya bloklarının kaymasından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden Demirtaş, "Ortada bir deprem yok. Olayın aşırı yağıştan kaynaklandığı görülüyor. Peribacalarının içindeki kırıklı ve çatlaklı yapının buna neden olduğunu düşünüyorum. Yağışlarla birlikte bu kırık ve çatlakların içine su giriyor. Bu, yıllar içinde gelişen bir süreç" dedi.

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        Peribacalarının üst kısımlarında şapka görünümünde sert kaya tabakalarının bulunduğunu anlatan Demirtaş, yapıların içindeki kırık ve çatlakların uzun yıllardır mevcut olduğunu ve zaman içinde genişleyebildiğini belirtti.

        SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ ÇATLAKLARI GENİŞLETİYOR

        Kaya bloklarının hareket etmesinde yağışların yanı sıra sıcaklık değişimlerinin de etkili olduğuna dikkat çeken Demirtaş, özellikle karlı havalarda çatlaklara dolan suların donmasının önemli bir etken olduğunu söyledi.

        Demirtaş, "Karlı havalarda kırık ve çatlakların içine giren suların donduğunu düşünün. Daha sonra sıcaklık değişimleriyle bu çatlaklar genişleyebiliyor. Kırık ve çatlaklar belirli bir sistematik içinde gelişiyor. Yağışlarla birlikte yüzeyler kayganlaşabiliyor ve kaya blokları daha kolay hareket edebiliyor" ifadelerini kullandı.

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        DEPREMLER KAYA DÜŞMELERİNİ TETİKLEYEBİLİR

        Peribacalarındaki kaya düşmelerine karşı mühendislik önlemleri alınabileceğini vurgulayan Demirtaş, kırık ve çatlakların bulunduğu alanlarda kaya bloklarının kaymasını engelleyecek çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

        Depremlerin de bu tür olayları hızlandırabileceğine işaret eden Demirtaş, "Depremlerde bu kırık ve çatlaklar çok daha kolay tetiklenebilir. Orta Anadolu'daki bir fayın 6'nın üzerinde büyüklükte deprem üretmesi durumunda bu tür kaya düşmeleri ve blok kaymaları çok daha hızlı gelişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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