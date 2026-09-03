Kahramanmaraş'ın Onikişubat’ta eşini vuran kişi aynı silahla yaşamına son verdi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan olayda, 56 yaşındaki T.B. ile eşi D.B. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. T.B., eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi
Giriş: 03 Eylül 2026 - 22:44 Güncelleme:
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, Mercimektepe Mahallesi 51020 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki T.B. ile eşi 49 yaşındaki D.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA SONRASI SİLAHINI KULLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine T.B., eşi D.B.’ye ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTO: DHA
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