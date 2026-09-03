Kahramanmaraş'ın Onikişubat’ta eşini vuran kişi aynı silahla yaşamına son verdi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Mercimektepe Mahallesi 51020 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki T.B. ile eşi 49 yaşındaki D.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHINI KULLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine T.B., eşi D.B.’ye ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTO: DHA