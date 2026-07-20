Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü
Kahramanmaraş Göksun'da, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 02:06 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta İlknur K. yönetimindeki otomobil, Göksun-Elbistan karayolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlknur K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İlknur K'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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