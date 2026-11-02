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        Haberler Gündem Güvenlik Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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