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        Kara yollarında durum

        Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Edirne, Ankara, Mersin, Kayseri, Konya ve Samsun'un da aralarında bulunduğu bazı güzergahlarda trafik akışının kontrollü sağlandığını, bazı yolların ise trafiğe kapatıldığını bildirdi. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Kara yollarında durum

        Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne Batı ile Lalapaşa kavşakları arasındaki Pazarkule Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun kuzey yöndeki Pazarkule istikameti çıkış kolu ile Pazarkule-Kapıkule istikameti katılım kolu trafiğe kapatıldı.

        Ankara-Kırıkkale yolu, 29-31. kilometrelerdeki demir yolu köprüsünün yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılırken ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

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        Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sürdürülüyor.

        Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerindeki hendek çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

        Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

        Denizli-Çardak yolunun 48-53. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

        Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bayburt yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten kontrollü devam ediyor.

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        Konya-Ankara yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Balıkesir-Kepsut yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

        Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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