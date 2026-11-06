Kars'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kars'ta panelvan ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:37 Güncelleme:
Kars'ta Davut İ. (40) idaresindeki panelvan, Kars-Kağızman karayolu Büyük Oluklu köyü mevkisinde İsmet S. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Selim Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta sıkışan sürücü Davut İ, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki N.S. ve M.E.T, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen Davut İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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