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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 57 köy yolunda çalışma

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 57 köy yolunda çalışma

        Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Kastamonu'da 57 köy yolunda çalışmalar sürüyor

        Kastamonu'da yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.

        Dün sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı. Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

        *Fotoğraf: İHA

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        #kastamonu haberleri
        #kar yağışı
        #köy yolu
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