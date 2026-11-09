Kastamonu'da 57 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 57 köy yolunda çalışma
Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor
Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:33 Güncelleme:
Kastamonu'da yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Dün sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı. Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
*Fotoğraf: İHA
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