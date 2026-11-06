Kayseri'de fabrika yangını: 3 işçi dumandan etkilendi

Kayseri'de çelik fabrikasında yangın: 3 işçi dumandan etkilendi
Kayseri'de çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı
Giriş: 06 Kasım 2026 - 02:46 Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 37. Cadde'deki bir çelik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yangında dumandan etkilenen 3 işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangın, fabrikanın bir bölümünde hasara yol açtı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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