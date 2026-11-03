Kayseri'de otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü

Felahiye ilçesinde Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kayseri istikametine giden Gazi K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak Yamula Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Baraj gölünde yapılan aramada otomobil ve sürücüsü sudan çıkarıldı. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.