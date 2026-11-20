Kayseri'de SUV tipi araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de SUV tipi aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 04:59 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde SUV tipi araç, Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevreyolu çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan K.M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. AA'nın haberine göre kazada yaralanan sürücü A.D. ile araçtaki M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
K.M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ