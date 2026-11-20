Aksaray'ın 7 bin nüfuslu Yuva köyü İngiltere'ye taşındı

1970'li yıllarda geçim sıkıntısı nedeniyle para kazanmak için farklı yollarla İngiltere'ye giden köy halkı, aradan geçen 56 yılda adeta tüm köyü İngiltere'ye taşıdı. 800 hanesi bulunan ve gurbetçilerle birlikte 7 bin nüfusa sahip Yuva köyünde bugün yaklaşık 500 kişi yaşıyor (İHA)