Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere 2 ayda 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski hükümlü vatandaşların yeniden topluma kazandırılması ve ekonomik hayata katılmalarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde eski hükümlülere yönelik çeşitli destek programlarının sürdürüldüğünü belirten Gürlek, bu kapsamda meslek edinme, kendi işini kurma ve istihdama katılımın desteklendiğini kaydetti.

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SON 2 AYDA 68,7 MİLYON LİRA KAYNAK TAHSİS EDİLDİ

Gürlek, “Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik” dedi. Gürlek, son 10 yılda ise İŞKUR aracılığıyla 3 bin 498 eski hükümlüye yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Önümüzdeki dönemde söz konusu desteklerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Gürlek, eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına ve ekonomik hayata katılmasına yönelik politikaların devam edeceğini vurguladı.

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Gürlek, “Kapsayıcı politikalarla eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasını, üretime ve istihdama katılmasını desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.