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        Haberler Gündem Güncel Mardin Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için çocuklara bisiklet dağıtıldı

        Mardin Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için çocuklara bisiklet dağıtıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuklara hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla bisiklet hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        Kızıltepe'de çocuklara bisiklet dağıtıldı
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        Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Martin'in Kızıltepe İpek Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.

        Törende, Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, ASM'de görevli aile hekimi Dr. Selman Yaşar ile 5 çocuğa bisiklet hediye etti. Yavuz, konuşmasında, çocukları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla onlara bisiklet hediye ettiklerini söyledi.

        Hekimlerin yalnızca hastalıkları tedavi etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda hastalara hastalıklardan korunma yollarını da anlattıklarını ifade eden Yavuz, aile hekimi Yaşar'ın çocuklarla kurduğu iletişime değindi.

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        Yavuz, "Selman Hocamız yalnızca hekimlik yapmakla kalmıyor, aynı zamanda iyi bir eğitmen, çocuklarımız için bir yaşam koçu ve onlara örnek olan bir isim olarak da öne çıkıyor. Kendisine ve İpek Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

        Programa, yöneticiler, hekimler ve sağlık çalışanları da katıldı.

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        #mardin haberleri
        #Kızıltepe
        #bisiklet
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