Kocaeli'de tarihi eser operasyonu

Kocaeli'de 271 tarihi eser ele geçirildi
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda ekipler, tarihi nitelikte 271 eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 17:57 Güncelleme:
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Dilovası ilçesinde 1 araçta yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait oldukları değerlendirilen 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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