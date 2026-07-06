Konak'ta E-Ruhsat dönemi başladı

İzmir'in Konak Belediyesi, başlattığı dijital dönüşüm kapsamında bir online uygulamayı daha hayata geçirdi. Daha önce E-İmar uygulamasıyla bilgi ve belge erişimini kolaylaştıran Konak Belediyesi, şimdi de E-Ruhsat ile başvuru kolaylığı sağlıyor. Uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen E-Ruhsat, yapı ruhsatı başta olmak üzere başvuruları tamamen dijital ortama taşıyor.

Sadece altı adımdan oluşan bir süreçle başvurular hızlıca tamamlanıyor; başvuru tipi, konum, müellif bilgileri, ek sorular, dosyalar ve onayla ilgili işlemler dijital olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular online yapılıyor, belgeler e-imza ile imzalanıyor, tüm süreçler şeffaf ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.

Fiziki evrak ve zaman kaybını ortadan kaldıran sistem sayesinde başvurular, online olarak yapılabiliyor, belgeler e-imza güvencesi altına alınıyor ve tüm süreç başından sonuna kadar şeffaf bir şekilde izleniyor. E-ruhsat uygulaması, verilen hizmete hız kazandırmasının yanı sıra kağıt israfının önüne geçerek sürdürülebilir bir çevre anlayışına da katkı sağlıyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, daha hızlı, daha düzenli ve daha çevreci bir belediyecilik için Konak'ta yeni bir dönem başlattıklarını vurgulayarak, "Dijital belediyecilik vizyonumuzu bir adım öteye taşıyarak yapı ruhsatı süreçlerinde E-Ruhsat dönemini başlattık ve başvuru süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdık. Çevreci bir hizmet anlayışıyla çalışmaya, teknolojiyi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.