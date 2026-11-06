Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konteyner yangınında patlama kamerada!

        Konteyner yangınında patlama kamerada!

        Hatay'da bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlama cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre ilçenin Mağaracık Mahallesi'nde bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması; göçük altındaki 2 kardeşten 1'i kurtarıldı

        BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen iki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Muhittin Uzunoğlu (60) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Uzunoğlu'nu kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Olay, saat 12.35 sıralarında Siyavuşpaşa ...
        #haberler
        #Hatay
        #Samandağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Hegseth İran savaşını savundu
        Hegseth İran savaşını savundu
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu