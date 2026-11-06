Konteyner yangınında patlama kamerada!
Hatay'da bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlama cep telefonuyla kaydedildi
Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:51 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi.
DHA'nın haberine göre ilçenin Mağaracık Mahallesi'nde bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ