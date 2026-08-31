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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç görüntü! Tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini, çöp kutusuna attı

        Korkunç görüntü! Tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini, çöp kutusuna attı

        Mersin'de korkunç bir olay yaşandı. Kentte Erdemli Devlet Hastanesi'nde bir temizlik görevlisi, çöp kutusuna bırakılmış halde bir kız bebek buldu. Bebeği, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, çöp kutusuna attığı belirlenen 16 yaşındaki H.E.Y., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Korkunç! Bebeğini çöp kutusuna attı!

        Mersin'de Erdemli Devlet Hastanesi'nde bir temizlik görevlisi, çöp kutusuna bırakılmış halde bir kız bebek buldu. Bebeği, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, çöp kutusuna attığı belirlenen H.E.Y. (16), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 27 Ağustos’ta Erdemli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi R.H. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle acil servise giden H.E.Y., iddiaya göre, hastanenin tuvaletinde doğum yaptı.

        H.E.Y., dünyaya getirdiği bebeği, çöp kutusuna attıktan sonra tedaviye alındı. Bu sırada tuvalette temizlik yapan bir görevli, çöp kutusundaki bebeği fark edince durumu hastane yönetimine bildirdi. Muayenenin ardından bebek, tedaviye alındı. Ayrıca H.E.Y. ile R.H.'nin hastaneye girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        ANNE İLE KIZI GÖZALTINA ALINDI

        İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mersin ve Erdemli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla H.E.Y. ile annesi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen H.E.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, annesi R.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin durumunun iyi olduğu, babasının da tespit edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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