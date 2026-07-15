Köyüne geldi, 5 gündür haber yok

Bursa'dan memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de cuma gününden bu yana Bahri Civelek'ten haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Çanakçı Deresi ve çevresinde yoğunlaştırılan aramalara AFAD, Jandarma, Jandarma Komando, JASAT ve AKUT Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

Ekiplerin bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, Bahri Civelek'i gören veya yerini bilen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.