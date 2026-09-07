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        Haberler Gündem Batman Valiliği’nden polis ve komşusu arasındaki olaya ilişkin açıklama: Olayın Kürtçe konuşulmasıyla ilgisi yok

        Batman Valiliği’nden polis ve komşusu arasındaki olaya ilişkin açıklama: Olayın Kürtçe konuşulmasıyla ilgisi yok

        Batman Valiliği'nden, sanal medya ile internet haber sitelerinde yayınlanan ve polis memuru B.N.'nin, Kürtçe konuştuğu için aynı apartmanda oturan Işık ailesini darbettiği iddialarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Olayın Kürtçe dil kullanımı veya iddia edilen sair saiklerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayın, gürültü ve komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden kişisel bir anlaşmazlıktan ibaret olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        Kürtçe iddiasına valilikten yanıt

        Batman Valiliği, sanal medyada ve internet haber sitelerinde, Işık ailesinin Kürtçe konuştukları için komşuları polis memuru B.N. tarafından darbedildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede olayın Kürtçe konuşulmasıyla ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, “Bazı sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde yer alan ‘Batman'da Kürtçe konuştukları için darbedilen aile İHD'ye başvurdu. Komşusu olan Işık ailesine saldıran polis B.N., aileyi darbedip telefonlarına el koydu.

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        Aileye tehditler savuran polisin şiddeti görüntülere yansıdı’ yönündeki iddialar ve yayınlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen incelemeler neticesinde haberlerde iddia edildiği gibi olayın Kürtçe dil kullanımı veya iddia edilen sair saiklerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Polis memuru B.N.’nin eşinin Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu, anne ve babasının Batman’da ikamet ettiği, polis memuru ve ailesinin Kürtçe konuşulmasına karşı herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edilmiştir. Batman’da görev yapan polis memuru B.N. ile aynı apartmanda ikamet eden komşusu Işık ailesi arasındaki olayın, gürültü ve komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden kişisel bir anlaşmazlıktan ibaret olduğu anlaşılmıştır.

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        Polis memuru B.N.’nin, komşuları tarafından kendisine ve ailesine yönelik gerçekleştirilen ‘darp, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve silah teşhiriyle tehdit’ eylemleri nedeniyle daha önce 3 kez adli mercilere başvuruda bulunduğu ve konunun zaten adli makamlara intikal ettiği belirlenmiştir. Eşinin memleketi olması dolayısıyla Batman’da görev yapan polis memuru B.N.’nin, yaşanan bu komşuluk husumeti ve olaylar sebebiyle tayin dilekçesi vererek şehirden ayrılma talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi hususunda, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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        #Batman Valiliği
        #Kürtçe
        #haberler
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