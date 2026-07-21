Kuşadası'nda evden 2,3 ton çöp çıktı

Kuşadası'nda bir evden 2,3 ton atık çıkarıldı
Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, vatandaş ihbarı üzerine Türkmen Mahallesi'ndeki çöp evi temizledi. 10 personelin görev aldığı çalışmada yaklaşık 2,3 ton atık tahliye edilirken, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kaldırıldı
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 17:55 Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarla Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki çöp evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında evden yaklaşık 2,3 ton çöp ve çeşitli atık tahliye edildi.
Çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar belediye ekiplerince uygun şekilde bertaraf edilirken, bina ve çevresinde gerekli hijyen önlemleri de alındı.
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