Kütahya'da 54 hastane personeli gıdadan zehirlendi
Kütahya Şehir Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 54 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu
Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:20 Güncelleme:
Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan 54 personel, hastanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.
DHA'da yer alan habere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanenin acil servisine başvuran personel, acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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