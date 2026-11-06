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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da 54 hastane personeli gıdadan zehirlendi

        Kütahya'da 54 hastane personeli gıdadan zehirlendi

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 54 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:20 Güncelleme:
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        Kütahya'da 54 hastane personeli gıdadan zehirlendi

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan 54 personel, hastanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.

        DHA'da yer alan habere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanenin acil servisine başvuran personel, acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından tedavi altına alındı.

        Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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