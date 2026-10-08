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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı 30 konteyner yandı

        Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı 30 konteyner yandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında, işçilerin barınma için kullandığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 17:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Malatya'da şantiyedeki 30 konteyner yandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında, işçilerin kullandığı konteynerlerde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden işçilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, işçilerin kaldığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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