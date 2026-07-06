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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da balkondan düşen genç kadın öldü

        Manisa'da balkondan düşen genç kadın öldü

        Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde evinin balkonundan düşen genç kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 05:35 Güncelleme:
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        Balkondan düşen genç kadın öldü
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        Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında yaşayan İlayda T. (30), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinin balkonundan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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