Manisa'da balkondan düşen genç kadın öldü

Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında yaşayan İlayda T. (30), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.