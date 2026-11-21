Mardin'in Midyat ilçesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Midyat Belediyesi ve Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği işbirliğiyle "Hamsi Festivali" düzenlendi.

Vatandaşların horon oynayıp, halay çektiği festival alanında kurulan stantlarda 5 ton hamsi ve 2 ton palamut pişirilerek ikram edildi, yöresel gösteriler sunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, festivalle Mardin ve Trabzon arasında gönül köprüsü kurulduğunu söyledi.

Akkoyun, Mardin'in farklı medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu önemli bir merkez olduğunu, bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliği ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, geçmişten devralınan ortak değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 2017 yılında Kızıltepe'de başlattıkları "Hamsi Festivali"ni bu kez Midyat'ta düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"21 Kasım Mardin'in Onur Günü"ne işaret eden Genç, geçmişte Çanakkale'de ve Mardin'de farklı kökenlerden insanların aynı vatan için mücadele ettiğini ve Türk, Kürt, Arap ve Süryani vatandaşların ortak bir tarih ve kardeşlik bağına sahip olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çeken ve iki şehir arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini söyleyen Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de festivalin farklı bölgelerin kültürlerini aynı ortamda buluşturması açısından önemli olduğunu belirterek, organizasyonun iki şehir arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.

Festivale, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.