Marmara Adası’na getirilen 15 alageyik Nato Tepesi’nde doğaya salındı

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası’nda yaban hayatını desteklemek amacıyla 15 alageyik doğaya bırakıldı. Marmara Adalar Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen program, 6 Kasım’da adanın yüksek noktalarından Nato Tepesi’nde düzenlendi. Antalya’dan adaya getirilen geyikler, yılkı atlarının da bulunduğu doğal yaşam alanına salındı.

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS BİRLİKTE YAŞATILACAK

Marmara Adalar Belediyesinin etkinliğe ilişkin duyurusunda, çalışmayla adanın doğal ve kültürel mirasının yaşatılması, yaban hayatının desteklenmesi ve ekolojik çeşitliliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, geyiklerin adanın doğal yaşamına ve turizmine katkı sağlayacağını belirterek, “Bu etkinlikle adamızın doğal yaşamını desteklemek ve çeşitliliği artırmak hedeflenmiştir. Adamızdaki yılkı atlarıyla birlikte geyiklerimiz doğa turizmine de katkı sağlayacaktır. Geyiklerin doğada özgürce dolaşmaları, adanın tanınması ve turizmi açısından büyük katkı sağlayacaktır. Hepimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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PROKONNESOS ADINDAKİ GEYİK İZİ

Salım anına ait fotoğraf ve videolar, adaya bırakılan alageyikleri kayda geçirirken Marmara Adası’nın antik çağlardan günümüze uzanan geyik anlatılarını da yeniden gündeme taşıdı.

Adanın antik dönemdeki adlarından biri Prokonnesos olarak biliniyor. Marmara Adaları Kültürel Miras Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Akif Yıldırım, adanın antik isimleri ile geyik arasındaki tarihsel ilişkiye dikkat çekti.

Yıldırım, “Adanın antik dönemde kullanılan isimlerine baktığımızda Prokonnesos ve Elafonnesos adlarıyla karşılaşıyoruz. Her iki ismin de sonundaki ‘nesos’ kelimesi Yunancada ‘ada’ anlamına geliyor. Prokonnesos adının ilk bölümündeki ‘proks’ ise geyikgiller familyasından karacayı ifade ediyor. Elafonnesos adı da Yunancada ‘geyik’ anlamına gelen ‘elafi’ kelimesiyle ilişkili.” dedi.

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GEYİK FİGÜRÜ ANTİK SİKKELERDE DE YER ALIYOR

Yıldırım, geyik figürünün yalnızca adanın antik isimlerinde değil, Prokonnesos’ta basılan antik sikkelerde de görüldüğünü belirterek, bu hayvanın Marmara Adası’nın tarihsel ve kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Geyiklerin yeniden adaya bırakılmasını bu açıdan anlamlı bulduklarını ifade eden Yıldırım, “Umarız bu girişim başarılı olur, geyikler ada ekosistemine uyum sağlar ve zamanla adada kalıcı bir popülasyon oluşturur.” diye konuştu.

YÜZYILLIK BELLEK YENİDEN CANLANDI

Marmara Adası’nda 15 alageyiğin doğaya salınması, yalnızca yaban hayatının çeşitlendirilmesine yönelik bir çalışma olarak değil, adanın antik geçmişiyle günümüz arasında kurulan sembolik bir bağ olarak da öne çıktı. Prokonnesos ve Elafonnesos adlarında, antik sikkelerde ve tarihsel anlatılarda izine rastlanan geyikler, yüzyıllar sonra yeniden Marmara Adası’nın doğal yaşamının bir parçası oldu.