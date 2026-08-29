Mehmet Nuri Ersoy, Oğuz Kaan Salıcı aleyhine açtığı davayı kazandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Antalya Kundu’daki bir turizm arazisine ilişkin iddiaları nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’ya açtığı sembolik 5 kuruşluk manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Salıcı’nın Bakan Ersoy’a 5 kuruş manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine karar verdi.

başlamıştı. Salıcı, Antalya Kundu’daki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakan Ersoy’a tahsis edildiğini ve ÇED raporu gerekliliklerinin atlandığını öne sürmüştü.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ise iddiaları belgelerle yalanlayarak, söz konusu arazinin 1997 yılında, Ersoy’un bakanlık görevinden 21 yıl önce, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca ETS’nin sürece yeni bir kamu tahsisiyle değil, mevcut tahsis hakkına sahip şirketin hisselerini satın alarak dahil olduğunu bildirmişti.

Bakan Ersoy, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Salıcı hakkında sembolik 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme, davanın reddi talebini kabul etmeyerek Salıcı’yı 5 kuruş manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Bakan Ersoy’a ödemeye mahkûm etti.