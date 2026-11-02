Metrobüste korkutan yangın!

Adana'da, takı ustası 53 yaşındaki Mehmet Ali L., daha önce ticaret yaptığı gümüş toptancısı 56 yaşındaki İshak Ş.'nin dükkanına, kapısını oksijen tüpüyle keserek girip, bir kısmı külçe 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvala doldurarak çaldı. Tanınmamak için kask takıp, motosikletini de boyadığı belirl... Daha Fazla Göster

Adana'da, takı ustası 53 yaşındaki Mehmet Ali L., daha önce ticaret yaptığı gümüş toptancısı 56 yaşındaki İshak Ş.'nin dükkanına, kapısını oksijen tüpüyle keserek girip, bir kısmı külçe 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvala doldurarak çaldı. Tanınmamak için kask takıp, motosikletini de boyadığı belirlenen şüpheli, evinde gözaltına alınarak, tutuklandı. Olay anı kameraya yansıdı.(DHA) Daha Az Göster