Metrobüste korkutan yangın!
İstanbul Küçükçekmece'de yolcu almak üzere durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Metrobüs hattında aksamalar yaşanırken bölgede trafik meydana geldi
Giriş: 02 Kasım 2026 - 16:52 Güncelleme:
Küçükçekmece’de yolcu almak üzere durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Metrobüs hattında aksamalar yaşanırken bölgede trafik oluştu.
İHA'nın haberine göre saat 15.15 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'na yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Metrobüs hattında aksamalar yaşanırken bölgede trafik oluştu. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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