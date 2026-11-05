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        Haberler Gündem Güncel Motosiklet üzerinde kalp krizi! Acı haber!

        Motosiklet üzerinde kalp krizi! Acı haber!

        Giresun'da motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan Mustafa Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Motosiklet üzerinde kalp krizi! Acı haber!

        Giresun’un Dereli ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Dereli ilçesine bağlı Kuşluhan Mahallesi Kale Altı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereli Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan Mustafa Kılıç (61) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu devrildi.

        Kazada ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        #haberler
        #giresun
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