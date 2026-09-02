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        Haberler Gündem MSB: Su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi

        MSB: Su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timlerince yerinde imha edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        MSB duyurdu! Şüpheli cisimler imha edildi

        MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor.

        Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi” ifadelerine yer verildi.

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        #MSB
        #SAS Timleri
        #haberler
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