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        Haberler Gündem Güncel MSB: Terörle mücadelede yaralananlar için başvurular başlıyor

        MSB: Terörle mücadelede yaralananlar için başvurular başlıyor

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "terörle mücadelede malul kalmayacak şekilde yaralananlara" ilişkin başvuruların yarından itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        MSB: Başvurular yarın başlayacak

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na 9 Ağustos tarihli ve 7594 sayılı Kanun ile eklenen geçici 20'nci madde hükümleri, yaralanma tarihi itibarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup, görevdeki ve emekli personel ile terhis edilmiş erbaş ve erleri kapsıyor.

        Düzenlemeden, terörle mücadele görevleri sırasında terör eylemleri sonucu ateşli silah mermi çekirdeği, şarapnel veya benzeri mühimmat nedeniyle penetran şekilde yaralananlar yararlanabilecek.

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        Ayrıca ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, havan, roket, el bombası, şarapnel veya benzeri patlayıcı mühimmatın etkisi ya da bunların oluşturduğu blast ve termal etki sonucu yaralananlar ile terör örgütü mensuplarının kesici, delici, ezici veya benzeri yakın muharebe niteliğindeki saldırıları sonucu yaralananlar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

        Bu kişilerin, olay tarihindeki yaralanmalarının hafif nitelikte olmadığının ve olay ile yaralanma arasında illiyet bağı bulunduğunun, en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekecek.

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        Söz konusu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının görevdeki ve emekli personeli ile askerlik yükümlülüğünü bu Kuvvet Komutanlıklarında yerine getirerek terhis edilmiş yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erlerin başvuruları yarından itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınacak.

        e-Devlet kapısı dışında, dilekçe, CİMER, e-posta ve benzeri usullerle başvuru yapılmayacak.

        Başvuranlardan e-Devlet kapısında doldurulması zorunlu alanlar dışında bilgi ile belge talep edilmeyecek. Başvuranın isteği halinde, kendisinde mevcut belgeleri de başvuru sistemine eklemesi mümkün olacak.

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        Başvurudan önce Kuvvet Komutanlıklarından veya Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı diğer birim ve kurumlar ile başka birim ve kurumlardan bilgi ya da belge talep edilmesine ihtiyaç duyulmuyor.

        - Süreç, e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilecek

        Başvurunun terörle mücadelede malul kalmayacak şekilde yaralananların kendisi tarafından yapılması yeterli olacak. Bakanlık, bu süreçte temsilci, aracı, iş takipçisi, komisyoncu ve benzeri kişilere itibar edilmemesini istedi.

        Başvuru sürecinde ilgili Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda yaralanmasının 3713 sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesi kapsamında olduğu değerlendirilenler, sağlık kurulu raporu için sevk edilecek.

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        Rapor sonucuna göre ilgili madde kapsamında olduğu tespit edilenlerin dosyası aylık bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilecek.

        Başvuru işlem durumuna ilişkin süreç, e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilecek.

        Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak bilgilendirmeler dışında, başvuru sürecine ilişkin telefonla iletilen bilgi talepleri karşılanmayacak.

        Başvuruların yarından itibaren bir yıl içinde yapılabilecek. Düzenleme kapsamına girdiği tespit edilenlere başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacak.

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        Başvuruların değerlendirilmesi ve durumun tespiti için geçen süre, aylığın başlangıç tarihini etkilemeyecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Milli Savunma Bakanlığı
        #e devlet
        #Terörle Mücadele
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