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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla’da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale etti

        Muğla’da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale etti

        Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Akyaka'da orman yangını
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        Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

        İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları yangın bölgesine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

        Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yangının ilerlemesinin önüne geçilerek kontrol altına alındı.

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        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Ekiplerin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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        #Akyaka
        #Muğla
        #orman yangını
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