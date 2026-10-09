Murat Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesi için Yunanistan'a resmi talep iletildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Hakkında üç ayrı suçlama bulunan Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesi talep edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı. Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Gülibrahimoğlu'nun gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Gülibrahimoğlu, Cebeci Hafriyat Sahası'na kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar liralık usulsüz kazanç sağladığı iddiasıyla suçlanıyor. Hakkında suç örgütü üyeliği, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yakalama kararı bulunuyor.
TÜRKİYE'YE İADESİ TALEP EDİLDİ
Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı belirlenen Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasının ardından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'ye iadesini talep etti. Yunan makamlarının talebe vereceği yanıt bekleniyor.
Öte yandan, İBB'ye yönelik davada 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılanması sürüyor. Davanın 95'inci duruşmasında yapılan savunmalarla birlikte 323 tutuksuz sanığın ifadesi tamamlanırken bugüne kadar 63 sanığın tahliye edildiği bildirildi.