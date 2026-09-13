Öğretmen yer değiştirme takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bugüne eğitim politikalarımızı şekillendirirken değerli öğretmenlerimizin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde kararlar alıyor, istişare kültürünü maarif anlayışımızın merkezine almayı ana ilke olarak benimsiyoruz. Bu anlayışımız doğrultusunda, öğretmenlerimizin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde icra edebilmeleri için Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.